MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 331 internet sitesi erişime kapatıldı!
ABONE OL
04.02.2021 - 13:07 | | DHA

331 internet sitesi erişime kapatıldı!

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 331 internet sitesi, terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası ve yasa dışı bahis oynatılıp, müstehcen yayın yapıldığı belirlenerek erişime kapatıldı.

331 internet sitesi erişime kapatıldı!

İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ocak ayında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda ABD ve Almanya'dan terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yapan 126 URL adresi ile yasa dışı bahis ve müstehcenlik içerikli yayın yapan ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışı kaynaklı yayın yapan 205 web sitesi tespit edildi. 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi' hakkındaki kanun kapsamında hazırlanan rapor, Diyarbakır nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sunuldu. Alınan erişimin engellenmesi kararının ardından 331 web sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) erişime kapatıldı.

 

Muş'ta 2 bin 100 rakımlı dağın eteğine kurulan tesiste somon balığı sağımıMuş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kenti savaş alanına çevirdiler! 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa...

Kenti savaş alanına çevirdiler! 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

Son dakika... 4 yaşlının kabusu olan sahte polis otobüsle kaçarken yakalandı

Son dakika... 4 yaşlının kabusu olan sahte polis otobüsle kaçarken yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet