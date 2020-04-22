332 Alan Kodu Nerenin? 0332 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye sınırları içerisindeki illerin alan kodları değişkenlik göstermektedir. Böylece ilgili şehrin farklı ilçelerini de güvenli biçimde ulaşım imkanı elde edilebiliyor. Tabii pek çok vatandaş gelen çağrılar kapsamında bilinmeyen numaralar hakkında da bu şekilde nereden arandığına dair bilgi alabiliyor.

332 Nerenin Alan Kodu?

332 alan kodunun nereye ait olduğunu merak ediyorsanız, bu çağrının Konya'dan geldiğini anlayabilirsiniz. Yani 0332 alan kodu Konya'ya aittir. Türkiye'nin en büyük sınırlarına sahip olan şehir olarak Konya’ya ulaşabilmek için bu alan kodunu kullanabilirsiniz.

Ayrıca gelen bilinmeyen aramalar kapsamında eğer başında 0332 var ise Konya'dan arandığınızı görebilirsiniz. Diğer yandan bu alan kodu ile beraber ilçelerinin alan kodunu kullanmak suretiyle sabit numara üzerinden, Konya’nın farklı ilçelerine de iletişim kurabilirsiniz. Yani 332 Konya'nın şehir olarak alan kodudur.