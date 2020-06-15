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15.06.2020 - 11:04 | | İHA

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, alkollü bir sürücünün kullandığı cip, önce bir otomobile çarptı, ardından hızını alamayarak ormana girdi.

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı!

Edinilen bilgiye göre, Torba - Göltürkbükü yolunda seyreden bir cip, karşı istikametten gelen otomobile çarptı. Otomobil yol kenarına savrulurken cip ormanlık alana girdi.

Ormana girip devrilen otomobil, metrelerce sonra durabildi. Çarpışmanın şiddetinden cipin bir tekerinin yerinden koptuğu görüldü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine polis, sağlık ve Muğla 911 ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı cip sürücüsünün 336 promil alkollü olduğu belirlendi. Ormana giren cipin kurtarılması için de çalışma başlatıldı. Uzun uğraşlar sonucu araç, Muğla 911 ekiplerinin desteğiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

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