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22.04.2020 - 15:41 |

338 alan kodu nerenin? 0338 telefon kodu nereye ait?

Her ülkenin hatta her şehrin kendine özgü bir sabit alan kodu bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişimin de önemi artmaktadır. İletişimin oldukça yaygın olduğu bu dönemde ise farklı olarak pek çok alan kodları bulunur. Bu alan kodları sağlıklı bir iletişim yapmayı sağlar. Alan kodları sayesinde bulunan lokasyonunu yerel sabit telefonları tarafından aranabiliriz. 338 telefon alan kodu da o kodlardan biridir. Peki, 338 alan kodu nerenin? 0338 telefon kodu nereye ait? Sizler için tüm detayları derledik.

338 alan kodu nerenin? 0338 telefon kodu nereye ait?

338 alan kodu Türkiye'ye özgü olan bir telefon alan kodudur. 338 telefon kodu ile birlikte yerel sabit telefonları arayabilirsiniz.

338 Nerenin Alan Kodu?
338 alan kodu Karaman iline ait bir telefon alan kodudur. Karaman ilinin kodu 338 telefon kodu olduğu gibi aynı zamanda Karaman ilçelerinin de telefon alan kodu 338 olarak belirlenmiştir. 0338 telefon kodu Karaman ilimize ait bir telefon kodudur. Karaman ili ülkemizin İç Anadolu bölgesinde bulunan bir şehirdir. Nüfusu ise yaklaşık olarak 250 bindir.

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