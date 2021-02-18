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18.02.2021 - 10:42 |

34/a Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 34/a Cezası Ne Kadar? (2021)

Trafik kuralları hem yayaların hem sürücülerin hem de trafiğin daha doğru şekilde ilerlemesini sağlar. Bu açıdan özellikle sürücüler ve araç sahipleri başta olmak üzere trafiği düzene sokmak için bazı trafik kuralları mevcuttur. Bu kurallara uymayan kişilere ise belirlenen yasalar kapsamında trafik cezaları uygulanır. İşte 34/a trafik ceza koduna ait merak edilen tüm detaylar.

34/a Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 34/a Cezası Ne Kadar? (2021)

34/a trafik cezası da araç sahipleri açısından önemli bir yasa ile oluşturulmuştur. 34/a trafik cezası muayenesini zamanında yaptırmayan sürücülere uygulanan bir cezadır. Kara yolları trafik kanunu kapsamında 34/a trafik cezası sürücülere uygulanır.

34/A Trafik Ceza Kodu Nedir?

34/A trafik cezasının kodu kara yolları trafik kanunu içerisinde bulunan ve “Araçların muayenesi” başlığının 34. Maddesinde yer alan bir cezadır. Bu kanun içeriğine göre araçların belirlenen tarihlerde muayene edilmesi gerekir. Muayene tarihi geçmiş araçlara ise 3/A trafik cezası uygulanır.

Madde 34/A Cezası Ne Kadar? (2021)

34/a trafik cezasına göre muayenesini yaptırmayan araçlara 2021 yılı itibariyle 314 TLl idari trafik para cezası uygulanmaktadır. 15 gün içerisinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanıyor. İndirimli olarak ceza tutarı 235,50 TL.

Esenyurt'ta akılalmaz komşu kavgası! ’Bu su idrar mı, klozet suyu mu’İstanbul Esenyurt'ta yaşanan komşu kavgası karakolda bitti. Mısırlı Mahmut Fatih Ahmet Abdülaziz, giriş katta oturan komşusunun gürültü yaptıkları gerekçesiyle 6 yaşındaki kızının üzerine bir kova pis su döktüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Yaşananları anlatan Abdülaziz, "Bu su idrar mı, klozetten alınan lağım suyu mu bilmiyoruz. Ancak, çok pis kokuyor" dedi.
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