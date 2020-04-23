34 Nerenin Plakası? İstanbul İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

İstanbul ülkemizin en kalabalık şehridir. Sanayi, ticaret, eğitim, sağlık, kültür ve sanat gibi pek çok alanda bölgenin merkezi konumundadır. Bu şehirden araç alım ve satımlarınızda ilk plaka kodu 34 olacaktır.



34 Nerenin Plakası?



İkinci el araç piyasasında araç plakalarında hangi il ve ilçeye ait olduğunu bulmak zor olabiliyor. Plaka üzerindeki il plaka kodu ve harflere bakarak hangi il ve ilçeye ait olduğunu bulabilirsiniz. Ya da satın aldığınız yeni aracınız için plaka kodu seçerken bağlı olduğunuz il ve ilçeye ait kod ve harfleri bilmeniz önemlidir.



İstanbul İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



İstanbul nüfus bakımından olduğu kadar kayıt araç bakımından da ülkemizin en kalabalık şehridir. Genel olarak 34 il plaka kodu ile başlayan araç plakaları her ilçe için farklı harfler kullanılmaktadır. İlçe plaka kodlarındaki harfler araçların emniyet- yabancı ya da yerli olmasına göre değişmektedir.

Gayrettepe—A Kağıthane—AC-AZ Eyüp—AK-AR Maltepe- BC-BD

Gaziosmanpaşa—AAB-AZZ Avcılar—AF-AH Beşiktaş—AS-AZ Bayrampaşa- BK

Avcılar—AB Bahçelievler- AG-AJ Kartal—BAA-BZZ Esenler- BL-BM

Şişli—AB-AC-AE Güngören- AJ Fatih—BA-BJ Kadıköy—CAA-CA-ZZ

Bağcılar—DAA-DZZ Ümraniye—DB-DM Tuzla—DD-DE Bakırköy—DJ-DK

Sultanbeyli—DL Küçükçekmece- DM Sarıyer—DZ Beykoz—EV

Beşiktaş--EZ