34 Nerenin Telefon Kodu? +34 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizden her ile ait bir telefon kodu verilmiştir. 34 kodu ülkemize ait olmayan bir kod olup bu telefon kodu yurt dışına kayıtlı bir telefon kodudur.



34 Nerenin Alan Kodu?



Bu telefon kodu ülkemize ait değildir yani yurt dışına kayıtlı bir telefon kodudur. 34 telefonu bir Avrupa ülkesi olan İspanya ülkesine bağlı bir telefon kodudur. 34 numarası yurt dışına kayıtlı bir alan kodudur. Dolayısıyla eğer 34 kodu ile arandıysanız Avrupa'dan arandığınızı kesin olarak bilebilirsiniz.



Her ülkenin kendine ait bir telefon kodu bulunmaktadır. +34 telefon kodu ise İspanya ülkesine aittir. Ve eğer +34 numaralı kod ile arandıysanız İspanya ülkesinden arandığınızı kesin olarak teyit edebilirsiniz. İspanya ülkesi Avrupa'nın en batısında bulunan bir ülkedir ve yaklaşık olarak 50 milyon da nüfusu vardır.