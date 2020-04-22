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22.04.2020 - 18:46 |

342 Alan Kodu Nerenin? 0342 Telefon Kodu Nereye Ait?

Her şehrin kendine özgü olan bir telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu telefon alan kodları o ilin yerel sabit telefonlara ait olmaktadır. Dolayısıyla doğru haberleşmenin kurulması için telefon alan kodları önem arz etmektedir. 342 telefon alan kodu da özel bir alan kodudur. Peki, 342 alan kodu nerenin? 0342 telefon kodu nereye ait? İşte, merak edilen tüm detayları sizler için hazırladık.

342 Alan Kodu Nerenin? 0342 Telefon Kodu Nereye Ait?

342 telefon alan kodu ülkemize kayıtlı olan bir alan kodudur. Ayrıca bu kod ilin ilçeleri için de kullanılmaktadır.

342 Nerenin Alan Kodu?

342 alan kodu bir güney doğu ilimiz olan Gaziantep ilinin telefon alan kodudur. 342 ile başlayan telefon ile arandıysanız Gaziantep şehrinden bir sabit telefon hattı üzerinden aranıyorsunuz demektir.

Gaziantep şehrine ait bir telefon kodudur. Gaziantep Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri olup yoğun nüfusa sahip bölgelerden birisidir. 0342 telefon kodu aynı zamanda Gaziantep ilçeleri için de kullanılmaktadır. Sizler de 0342 telefon kodu ile birlikte Gaziantep şehrinde ki yerel sabit telefon numaralarını arayabilirsiniz.

 

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