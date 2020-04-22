344 Alan Kodu Nerenin? 0344 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'nin her biri linin kendisine ait olan bir alan kodu bulunmaktadır. Bu herkes tarafından bilinen bir konudur. Buna göre kişiler bulundukları şehre ait olmayan bir talan kodunu gördüklerinde aramanın şehir dışından gerçekleştiğini kolaylıkla anlayabilmektedir. Aynı şekilde telefonuna 344 alan kodu ile başlayan bir arama geldiğini gören kişiler bu kodun nereye ait olduğunu merak etmektedir.

Bilmeniz gereken en önemli konu telefonunuzda 344 alan kodu ile başlayan bir arama gördüğünüzde bu gelen aramanın Kahramanmaraş'tan yapılıyor olmasıdır. Yani 344 alan kodu Kahramanmaraş iline aittir.

344 Nerenin Alan Kodu?

344 telefon kodu Kahramanmaraş iline aittir. Bu alan kodu 344 olup çoğu zaman 0344 yahut +0344 şeklinde olmaktadır. Yani Kahramanmaraş’ta yaşayan birisini sabit telefondan ararken kişinin telefon numarasından önce 0344 alan kodunu tuşlamanız gerekmektedir. Ayrıca Kahramanmaraş dışında yaşıyorsanız size bu ilden yapılmış olan aramalarda kişilerin telefon numaralarının başında +0344 veya 0344 şeklinde Kahramanmaraş ilinin telefon kodu yer alacaktır.