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10.09.2020 - 09:57 | | DHA

35 metrelik kulede intihara kalkıştı, çevredekiler endişeyle izledi

Antalya'da yaşayan M.Ç., eşinin evi terk etmesi üzerine 35 metrelik siren kulesine çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Kulenin tepesinden zaman zaman sarkarak 2,5 saat boyunca inmeyen M.Ç.'yi çevredekiler de endişe içinde izledi.

35 metrelik kulede intihara kalkıştı, çevredekiler endişeyle izledi

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 3867'nci Sokak'ta bulunan yaklaşık 35 metre yükseklikteki siren kulesine tırmanan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kulenin en tepesine çıkıp, ayaklarını sarkıtarak, oturan M.Ç. için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin aşağıdan M.Ç.'yi ikna çabaları sürerken, itfaiye ise düşme veya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Bu sırada M.Ç., zaman zaman aşağı sarkarak korkuttu. Aşağıda toplananlar ise M.Ç.'yi endişeyle izledi.

Bir polis memuru, itfaiye merdivenindeki sepete binerek, M.Ç.'yi ikna etmek için yukarı çıktı. Uzun süren konuşmanın ardından M.Ç., kendisini terk eden eşi eve geri dönmediği sürece inmeyeceğini söyledi. Yaklaşık 2,5 saat süren ikna çabası sonunda M.Ç., kulenin tepesinden kendisi indi. M.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

M.Ç.'nin şiddet uyguladığı eşinin evi terk etmesi üzerine intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

 

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