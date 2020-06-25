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25.06.2020 - 10:18 | | DHA

35 yaşındaki adam aşırı doz eroinden öldü!

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, odasında ölü bulunan Fatih D.'nin (35), aşırı doz eroin aldığı belirlendi.

35 yaşındaki adam aşırı doz eroinden öldü!

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Bahçeyaka Mahallesi 746 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Kahvaltıya çağırmak için Fatih D.'nin odasına giren yakınları, hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatih D.'nin, aşırı doz eroin nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

 

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