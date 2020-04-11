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11.04.2020 - 10:44 | | DHA

350 İBB çalışanında corona virüs tespit edildi: 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban, yakalandığı corona virüs salgın hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İBB bünyesinde şimdiye kadar 3 kişi, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İBB çalışanı toplam 350 kişide corona virüs tespit edildiği öğrenildi.

350 İBB çalışanında corona virüs tespit edildi: 3 kişi hayatını kaybetti

İBB yetkilileri yaptıkları açıklamada, İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban'ın da salgın hastalık nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Memleketi Edirne İpsala olan Çulban ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "İBB ailesinde Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız 350'dir. 2 bine yakın personelimiz de karantinadadır. İSTAÇ çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden 3. personelimiz olmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. İBB çalışanlarından ilk olarak İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel hayatını kaybetmişti. İkinci hayatını kaybeden Ağaç A.Ş. çalışanı Süleyman İleri olarak duyurulmuştu.

Corona virüs şüphesi olan hasta, maske takmamak için direndiBursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde, corona virüs testinin sonuçlarını beklerken, maske takması gerektiği yönündeki uyarıları dinlemeyen hasta ile doktor arasında geçen diyalog, odadaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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