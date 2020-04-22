350 Nerenin Telefon Kodu? +350 Hangi Ülkeye Ait?

350 telefon kodu, Cebelitarık için belirlenen ülke alan kodudur. Ülke alan kodunu aramalarınıza ekleyerek sevdiklerinizle kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. İstanbul ile arasında 2 saat farkı bulunan denizaşırı topraklarında 30 binin üzerinde insan yaşamını sürdürür. İstanbul'un 2 saat ileride olması bakımından Cebelitarık ile Türkiye arasında uzun bir saat farkı yoktur. İstediğiniz zaman alan kodu kısmına 350 numarasını ekleyerek arama yapabilirsiniz.



350 Nerenin Alan Kodu?



Akdeniz'in girişinde ve İber Yarımadası'nın güney kısımlarında yer alan Cebelitarık, yönetim olarak Birleşik Krallığa bağlıdır. Adını Emevi komutan Tarık bin Ziyat'tan alan Cebelitarık'ın stratejik bir konumu vardır. Doğa harikalarıyla başka ülkelerden insanların da ilgisini çeken Cebelitarık +350 ülke koduna sahiptir. Yaptığınız aramalarda ülke kodu kısmına +350 ülke alan kodunu girmeniz gerekir. Cebelitarık'ta yaşayan biri tarafından arandığınızda da aynı kod karşınıza çıkar.