351 Nerenin Telefon Kodu? +351 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok şehir bulunmaktadır. Şehirlerin hepsi birer alan kodlarına sahiptir. Alan kodlarının başına 0 konularak arama yapılabilir. Bazı şehirlerin kodları bir taneyken, bazı şehirlerin kodları ise birkaç tane olabilir.

351 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizdeki bütün şehirler alan kodlarına sahiptir. Bu kodlar şehirlerarası telefon görüşmelerinde kullanılmaktadır. 351 numaralı alan kodu ülkemizde herhangi bir şehre ait değildir. Fakat 0351 numaralı alan kodu Almanya ülkesinin Dresden şehrine ait bir alan kodudur.

+351 numaralı ülke kodu Portekiz ülkesine ait bir telefon kodudur. Uluslararası gelen aramalarda ülke kodunun +351 olması durumunda yapılan aramanın Portekiz ülkesinden yapıldığı bilinir. Yurtdışından Portekiz ülkesi aranmak istendiğinde yine Portekiz ülkesinin alan kodu olan +351 numarası telefon numarasının önüne yazılmalıdır.