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22.04.2020 - 15:33 |

352 alan kodu nerenin? 0352 telefon kodu nereye ait?

Anadolu'nun pek çok farklı şehri için özel alan kodu bulunur. Herhangi bir karışıklık yaşanmaması ve farklı şehirleri rahatlıkla arayabilmek için bu alan kodları yer almaktadır. İnternette en çok araştırılan numaralardan biri de 0352 olarak öne çıkıyor. Peki, 352 alan kodu nerenin? 0352 telefon kodu nereye ait? İşte bilinmesi gerekenler.

352 alan kodu nerenin? 0352 telefon kodu nereye ait?

352 alan kodu nereye ait olduğunu öğrenerek size gelen aramalar konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda şehrin merkezi ya da ilçelerinin buna bağlı olarak sabit numara aracılığıyla pek çok yere ulaşım sağlamanız mümkün.

352 Nerenin Alan Kodu?
En çok merak edilen ve araştırılan alan kodları arasında 352 geliyor. 0352 alan kodunun Kayseri'ye ait olduğunu söylemek mümkün. Yani bu alan kodu üzerinden size bir numara arama geldiğinde, Kayseri'den ulaşım sağlandığını anlayabilirsiniz. Ayrıca iş amaçlı veya seyahat ile ziyaret gibi pek çok sebep doğrultusunda, bu alan kodu üzerinden Kayseri'ye ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda liste dahilinde Kayseri'in farklı ilçelerinin kodları ile beraber numarayı güvenli şekilde tuşlayabilirsiniz. Eğer karşınıza 0352 alan kodu çıkarsa gelen aramanın Kayseri'den olduğunu anlayabilirsiniz.

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