353 Nerenin Telefon Kodu? +353 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok şehir bulunur. Bu şehirler alan kodlarına sahiptir. Bu alan kodları şehirlerarası telefon görüşmelerinde kullanılır. Bazı şehirlerin bir tane alan kodu bulunur iken, bazı şehirlerin birden fazla alan kodu olabilmektedir.

353 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde bulunan alan kodlarından 353 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır. Alan kodları başına 0 konularak kullanılır. Alan kodları şehirlerarası telefon görüşmelerinde kullanılır. Böylelikle gelen aramaların hangi şehirlerden yapıldığı öğrenilebilir. Aynı şehir içerisinde bir telefon araması yapılacak ise alan kodu kullanılmasına gerek yoktur. Alan kodları sadece şehirlerarası görüşmelerde kullanılmaktadır.

+353 numaralı alan kodu Atlas Okyanusunda bulunan İrlanda ülkesine ait bir koddur. Uluslararası gelen telefon aramalarında arayan numaranın başındaki kod +353 numaralı kod ise bu arama İrlanda ülkesinden yapılıyor demektir.