354 alan kodu nerenin? 0354 telefon kodu nereye ait?

Son dönemlerde pek çok kişi internet üzerinden Türkiye'deki şehirlerin alan kodlarını öğrenmeye çalışıyor. Bu alan kodları sayesinde farklı şehirlere ve o şehirlerin ilçelerine rahatlıkla ulaşım sağlanmaktadır. Siz de 0354 alan kodunun nereye ait olduğunu öğrenerek değişik amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.

354 nerenin alan kodu?

354 alan kodu plakası 66 olan Yozgat'a aittir. Yani 0354 alan kodu ile beraber size bir çağrı geliyorsa bunun Yozgat'tan olduğunu anlamanız mümkün. Aynı zamanda bu alan kodu üzerinden Yozgat'ın merkezi ve pek çok farklı ilçesine ulaşım sağlayabilirsiniz. Bilinmeyen numaralar konusunda da gelen çağrılar üzerinden hangi şehre ait olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.

Türkiye'nin pek çok açıdan önemli şehri olan Yozgat'a ulaşım sağlamak için 354 alan kodunu kullanmanız yeterlidir. İlçelerin alan kodu ile beraber sabit numara üzerinden bağlantı kurmanız mümkün.