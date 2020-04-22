354 Nerenin Telefon Kodu? +354 Hangi Ülkeye Ait?

354 telefon kodu Yozgat iline aittir.

354 Nerenin Telefon Kodu?

354 numarası ülkemizde Yozgat iline kayıtlı bir telefon kodudur. 354 numarası ile arandıysanız Yozgat ilinden ya da Yozgat ilinin ilçelerinden sabit bir telefon numarası tarafından aranmışsınız demektir.

+354 Hangi Ülkeye Ait?

+354 telefon numarası ile arandıysanız bu numara yurt dışına kayıtlı bir numaradır. Dolayısıyla numaranın başında +354 bulunuyorsa Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan İzlanda tarafından aranmışsınız demektir. İzlanda ülkesi Avrupa'nın en küçük ülkesidir. Uluslararası telefon kodu da +354 olarak belirlenmiştir.