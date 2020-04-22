355 Nerenin Telefon Kodu? +355 Hangi Ülkeye Ait?

+355 numaralı telefon kodu Güneydoğu Avrupa’da yer alan Arnavutluk ülkesine aittir. Arnavutluk nüfusu 3 milyona yakındır ve resmi dili Arnavutçadır.

355 Nerenin Alan Kodu?

355 numaralı telefon kodu Güneydoğu Avrupa’da yer alan Arnavutluk ülkesine aittir. Yurtdışından gelen telefon aramalarında telefon numarasının önündeki ülke kodu 355 numaralı bir kod ise bu arama Arnavutluk ülkesinden yapılıyor anlamına gelmektedir.

Uluslararası telefon aramalarında ülke kodları numaranın en başında yer alır. Yer alan bu telefon kodları aramanın hangi ülkeden yapıldığını gösterir. Bu kodlardan birisi de +355 numaralı telefon kodudur. +355 numaralı telefon kodu Arnavutluk ülkesine ait bir koddur. Arnavutluk ülkesinden yurtdışına yapılan armalarda aranan kişinin arama ekranında +355 numaralı telefon kodu yer alır.