356 Alan Kodu Nerenin? 0356 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'nin 81 şehrinin farklı alan kodlarını öğrenerek amacınıza uygun olarak değerlendirebilirsiniz. Bu durum hem şehirler arasındaki karışıklığı önlemekte hem de bilinmeyen çağrıları anlama imkanı tanımaktadır.

356 Nerenin Alan Kodu?

Eğer 356 alan kodu ile telefonda bir çağrı gelirse bu Tokat şehridir. Yani Tokat şehrinin alan kodu 0356 olarak belirlenmiş durumda. Karadeniz'in en güzide şehirleri arasında yer alan Tokat için, merkezi ya da ilçelerine ulaşabilmek adına 356 alan kodu kullanabilirsiniz.

Bulunduğunuz şehir kapsamında eğer 356 alan kodu ile bir arama geliyorsa Tokat şehrine ait olduğunu artık rahatlıkla anlayabilirsiniz. Türkiye'nin bütün farklı şehirlerinde olduğu gibi Tokat şehrinin alan kodu da bulunmaktadır. Ayrıca bu şehre ulaşmak ve birilerini aramak için alan kodu olarak 356 numarasını kullanmanız gerekiyor.