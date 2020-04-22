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22.04.2020 - 18:06 |

358 Alan Kodu Nerenin? 0358 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizde bulunan iller alan kodlarına sahiptir. Alan kodları bir şehirden başka bir şehri arar iken kullanılır. Aranacak olan şehrin alan kodu başına mutlaka 0 konularak aranmalıdır. 358 numaralı alan kodu ise bunlardan birisidir. Peki, 358 alan kodu nerenin? 0358 telefon kodu nereye ait? Sizler için 358 alan koduna ait tüm bilgileri hazırladık.

358 Alan Kodu Nerenin? 0358 Telefon Kodu Nereye Ait?

 Ülkemizde bulunan illerin bazıları bir tane alan koduna sahiptir. Bazıları ise birden fazla alan koduna sahip olabilir. Alan kodları aynı şehir içinde arama yaparken kullanılmaz.

 358 Nerenin Alan Kodu?

 358 ülkemizde bir alan kodudur. Kullanılırken başına 0 eklenmelidir. 0358 numaralı kod Amasya iline aittir. Amasya ili dışında bir yerden Amasya sınırları içerisinde bir sabit numara aranmak istendiğinde Amasya'nın alan kodu kullanılmalıdır.

 0358 alan kodu Amasya iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Amasya ilinin de alan kodu bulunmaktadır. Bu da 0358 numaralı koddur. Şehirlerarası gelen aramalarda arayan numaranın önünde 0358 numaralı alan kodu yer alıyorsa, bu aramanın Amasya ilinden arandığı anlaşılır. Fakat Amasya ilçeleri arasında yapılan aramalarda alan kodunun kullanılmasına gerek yoktur.

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