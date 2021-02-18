18.02.2021 - 10:44 |
36/3-A Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 36/3-A Cezası Ne Kadar? (2021)
Trafik sürücülerinin uyması gereken trafik kuralları vardır. Sürücüler kimi zaman kuralları ihlal ettiği durumlarda bazı yaptırımlarla yani trafik cezaları ile karşılaşabiliyorlar. Bu trafik cezaları kişinin ehliyetine de işlenebiliyor ayrıca ceza puanı da ehliyet hanelerine eklenmektedir. Ülkemizde uygulanan trafik cezalarına aynı zamanda trafik ceza kodları da belirlenmektedir. Bu trafik ceza kodlarından birisi de 36/3-a olarak belirtilmiştir. Peki 36/3-a trafik ceza kodu nedir? İşte, tüm detaylar.
Pek çok trafik ceza kodu bulunuyor. 36/3-a trafik ceza kodu da ayrıntılı bir şekilde düzenlenen trafik ceza kodlarındandır.
36/3-a Trafik Ceza Kodu Nedir?
Sürücü belgesiz aracı kullanan kişiler bu trafik cezası ile karşılaşıyorlar. Kara yolları kurallarına göre araç kullanan kişiler mutlaka sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Sürücü belgesiz araç kullanmak yasaktır ve cezaya tabidir.
Madde 36/3-a Cezası Ne Kadar? (2021)
2021 yılı itibari ile trafik cezalarına da zam gelmiş durumda. 36/3-a kodlu trafik cezası yeni yılda 2.698 TL oldu. Erken ödeme halinde yüzde 25 indirim uygulanmaktadır. Cezanın indirimli hali 2.023,50 TL.
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