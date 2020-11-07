36.5 milyon TL Konak’a çıktı

Konak ilçesinde oynanan Süper Loto kuponuna 36 milyon 555 bin 353 TL’lik rekor ikramiye isabet etti. Sisal Şans’tan yapılan açıklamada şanslı sayıların 10, 23, 39, 40, 54 ve 56 olduğu bildirilirken, ikramiyenin



Süper Loto’da bugüne dek verilen en yüksek miktar olduğunun altı çizildi.



Rekor ikramiye



Biletin oynandığı Milli Piyango bayi işletmecisi Şükrü Kadıoğlu, “Milli Piyango’nun bu büyük ikramiyesini Süper Loto ile kazandıran bayi olmak çok gurur verici. Kazananın bizim ilçemizden çıkmış olması bizi daha da sevindiren bir durum” dedi. Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans’ın 5 Kasım gecesi düzenlediği Süper Loto çekilişinde şanslı kupona isabet eden ikramiyenin “rekor” miktarda olduğu belirtildi.



Yeni rekora doğru



Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, “Sisal Şans ailesi olarak en büyük ikramiyemizi Süper Loto ile vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde başka bir rekor kırarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşmak istiyoruz” denildi. Sisal Şans ile verilen ikramiyelerin arttığını vurgulayan bayi Şükrü Kadıoğlu da “Yeni dönemde artan oyun seçenekleriyle ikramiyeler arttı, artık daha çok ikramiye dağıtıyoruz. Hem biz hem de oyunseverler daha çok kazanmaya başladı. İkramiyenin sahibi henüz bize ulaşmadı, ikramiyeyi iyi bir şekilde kullanmasını ve depremzedelere yardım etmesini diliyoruz” dedi. Sisal Şans 27 Ağustos’ta düzenlediği Süper Loto çekilişinde de bir kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL kazandırmıştı. Sisal Şans’ın noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.