36 Nerenin Plakası? Kars İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını gösterir. Aracın plaka kodu ile hangi ile bağlı olduğunu öğrenebilirsiniz. 36 numaralı plaka kodu ise bunlardan birisidir. Peki 36 nerenin plakası? Kars ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka koduna sahiptir. 36 numaralı plaka kodu ise ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Kars iline aittir.
36 Nerenin Plakası?
36 numaralı plaka kodu Kars iline aittir. Aracın plakasındaki kodun 36 olması halinde aracın Kars iline kayıtlı olduğu anlaşılır.
Kars İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
Plaka kodları Kars ilinin bazı ilçelerinde bulunmaktadır. Bunu öğrenmek için plaka harf gruplarına bakılması gerekmektedir. Kars merkez, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinin plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir.
36 AC 001-36 AZ 999 Kars Merkez
36 EA 001-36 EA 999 Kars Merkez
36 K 0001-36 K 7999 Kars Merkez
36 M 0001-36 M 7999 Kars Merkez
36 T 0001-36 T 7999 Kars Merkez
36 K 8000-36 K 8999 Kağızman
36 KZ 001-36 KZ 999 Kağızman
36 M 8000-36 M 8999 Kağızman
36 T 8000-36 T 8999 Kağızman
36 K 9000-36 K 9999 Sarıkamış
36 M 9000-36 M 9999 Sarıkamış
36 T 9000-36 T 9999 Sarıkamış
36 SA 001-36 SZ 999 Sarıkamış