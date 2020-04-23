36 Nerenin Plakası? Kars İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka koduna sahiptir. 36 numaralı plaka kodu ise ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Kars iline aittir.



36 Nerenin Plakası?



36 numaralı plaka kodu Kars iline aittir. Aracın plakasındaki kodun 36 olması halinde aracın Kars iline kayıtlı olduğu anlaşılır.



Kars İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?



Plaka kodları Kars ilinin bazı ilçelerinde bulunmaktadır. Bunu öğrenmek için plaka harf gruplarına bakılması gerekmektedir. Kars merkez, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinin plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir.



36 AC 001-36 AZ 999 Kars Merkez

36 EA 001-36 EA 999 Kars Merkez

36 K 0001-36 K 7999 Kars Merkez

​​​​​​​36 M 0001-36 M 7999 Kars Merkez

​​​​​​​36 T 0001-36 T 7999 Kars Merkez



36 K 8000-36 K 8999 Kağızman

36 KZ 001-36 KZ 999 Kağızman

36 M 8000-36 M 8999 Kağızman

36 T 8000-36 T 8999 Kağızman



36 K 9000-36 K 9999 Sarıkamış

​​​​​​​36 M 9000-36 M 9999 Sarıkamış

​​​​​​​36 T 9000-36 T 9999 Sarıkamış

​​​​​​​36 SA 001-36 SZ 999 Sarıkamış