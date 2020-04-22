36 Nerenin Telefon Kodu? +36 Hangi Ülkeye Ait?

36 numaralı telefon kodu Macaristan ülkesine aittir. Macaristan Orta Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Nüfusu 9 milyondur. Alçak bir yapıya sahip olan Macaristan'da kara iklimi görülmektedir.



36 Nerenin Alan Kodu?



Dünyadaki tüm ülkeler birer telefon kodlarına sahiptir. Bunlardan birisi de 36 numaralı telefon kodudur. +36 numaralı telefon kodu Orta Avrupa’da bulunan Macaristan ülkesine aittir. Macaristan'dan yurt dışına yapılan aramalarda arayan telefon numarasının önünde 36 numaralı telefon kodu bulunur. Bu sayede aramanın Macaristan'dan yapıldığı bilinir.



+36 numaralı telefon kodu Orta Avrupa’da bulunan Macaristan ülkesine ait bir telefon kodudur. Yurt dışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde yer alan ülke kodunun +36 olması halinde bu arama Macaristan ülkesinden yapılıyor demektir.