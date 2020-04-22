36 Nerenin Telefon Kodu? +36 Hangi Ülkeye Ait?
Telefon kodları yurt dışı aramalarında aramanın hangi ülkeden yapıldığını gösteren bir koddur. Dünya üzerinde bulunan tüm ülkelerin telefon kodları bulunur. Bu kodları öğrenmek de mümkündür. Bu kodlardan birisi de 36 numaralı telefon kodudur. Peki 36 nerenin telefon kodu? +36 hangi ülkeye ait? Sizler için tüm detayları hazırladık.
36 numaralı telefon kodu Macaristan ülkesine aittir. Macaristan Orta Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Nüfusu 9 milyondur. Alçak bir yapıya sahip olan Macaristan'da kara iklimi görülmektedir.
36 Nerenin Alan Kodu?
Dünyadaki tüm ülkeler birer telefon kodlarına sahiptir. Bunlardan birisi de 36 numaralı telefon kodudur. +36 numaralı telefon kodu Orta Avrupa’da bulunan Macaristan ülkesine aittir. Macaristan'dan yurt dışına yapılan aramalarda arayan telefon numarasının önünde 36 numaralı telefon kodu bulunur. Bu sayede aramanın Macaristan'dan yapıldığı bilinir.
+36 numaralı telefon kodu Orta Avrupa’da bulunan Macaristan ülkesine ait bir telefon kodudur. Yurt dışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde yer alan ülke kodunun +36 olması halinde bu arama Macaristan ülkesinden yapılıyor demektir.