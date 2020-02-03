3600 ek gösterge bu sene verilecek mi? Yasa çıkıyor mu? Ek göstergede son durum nedir?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis bu soruya cevap arıyor. Seçimler öncesi gündeme gelen konu 2020'nin ilk yarında yine gündemde... Peki, son gelişmeler neler? İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA SON DURUM NEDİR?

3600 ek gösterge konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, " “Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu’ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik’e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. ‘Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.’ dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır.” dedi.