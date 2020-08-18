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18.08.2020 - 15:51 |

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Son durum ve gelişmeler neler?

3600 ek gösterge konusu hala netliğe kavuşmuş değil... Öğretmeni polis, din görevlisi, hemşireler uzun zamandır konuya ilişkin bir hamle yapılmasını bekliyor. Gelişmeleri merak eden binlerce kişi 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusunu soruyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Son durum ve gelişmeler neler?

Binlerce memur 3600 ek gösterge için bir adım bekliyor. Aylardır bekleyiş içerisinde olanlar en ufak bir gelişmeyi kaçırmak istemiyor. Sıklıkla araştırma yapılırken 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusuna cevap aranıyor

3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA SON GELİŞMELER NELER?

3600 ek gösterge konusunda yakın zamanda bir gelişme yaşanmadı. En son konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın, "Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." dedi.

Kocaeli'de demir çubuklarla doktor ve güvenlik görevlisini darp ettilerKocaeli’nin Körfez ilçesinde tedavi için eşi ile birlikte özel bir hastaneye giden şahıs, tedavisinin sonrasında yakınlarını alarak geldiği hastanede kendisini uyaran güvenlik görevlisi ile doktorları darp etti. Demir sopalarla hastane çalışanlarının darp edilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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