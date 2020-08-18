3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Son durum ve gelişmeler neler?

Binlerce memur 3600 ek gösterge için bir adım bekliyor. Aylardır bekleyiş içerisinde olanlar en ufak bir gelişmeyi kaçırmak istemiyor. Sıklıkla araştırma yapılırken 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusuna cevap aranıyor

3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA SON GELİŞMELER NELER?

3600 ek gösterge konusunda yakın zamanda bir gelişme yaşanmadı. En son konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın, "Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." dedi.