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22.04.2020 - 18:13 |

368 Alan Kodu Nerenin? 0368 Telefon Kodu Nereye Ait?

Amaca bağlı olarak Türkiye'deki farklı şehirlerin kodlarını öğrenebilirsiniz. Böylece o şehrin merkezi veya ilçelerine kolayca ulaşma imkanını değerlendirmeniz mümkün. Aynı zamanda bilinmeyen numaralar hakkında gelen çağrılar üzerinden hangi şehre ait olduğunu anlayabilirsiniz. Peki, 368 alan kodu nerenin? 0368 telefon kodu nereye ait? İşte detaylar.

368 Alan Kodu Nerenin? 0368 Telefon Kodu Nereye Ait?

Merak edilen ve internet üzerinden araştırılan alan kodlarından biri 0368’dir. Bu alan kodunun hangi şehre ait olduğunu öğrenmek için pek çok kişi araştırma gerçekleştiriyor. Bu konu hakkında bilgi alabilir ve özellikle bilinmeyen numaralar konusunda can sıkıcı durumlardan kurtulabilirsiniz.

368 Nerenin Alan Kodu?

Eğer telefonumuzda 368 alan kodu ile bir çağrı var ise bunun Sinop üzerinden yapıldığını anlayabilirsiniz. Yani 0368 alan kodu Sinop şehrine aittir. Karadeniz bölgesinde yer alan Sinop pek çok açıdan Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer almaktadır.

Gezi amaçlı ya da ticari olarak bu şehre iletişim kurmak için, 0368 alan kodu ile beraber sabit numara üzerinden bağlantı kurmanız mümkün. Aynı zamanda Sinop üzerinden gelen bilinmeyen numaralar için, 368 alan kodunu gördüğünüze Sinop'tan olduğunu anlayabilirsiniz.

 

Siverek'te 1 mahalle çekirge istilasına uğradıŞanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 1 mahalle çekirge istilasına uğradı. Öte yandan Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi’nde de, yağmurun ardından göl kenarında çok sayıda yılan ortaya çıktı.
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