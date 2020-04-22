370 Alan Kodu Nerenin? 0370 Telefon Kodu Nereye Ait?

370 telefon kodu ülkemize ait bir telefon kodudur. 0370 aynı zaman da illerin ilçeleri olarak da kullanılmaktadır.

370 Nerenin Alan Kodu?

370 alan kodu ülkemizin Karabük iline ait bir telefon alan kodudur. 370 kodu aynı zamanda Karabük ilinin ilçeleri için de kullanılır. 370 alan kodunun kullanarak Karabük ilini arayabilirsiniz. Gelen aramaların Karabük ilinden olduğunu anlayabilirsiniz.

0370 kodu hangi ile ait olduğu merak edilmektedir. 0370 alan kodu Karabük iline ait sabit bir telefon kodudur. Karabük ili İç Anadolu bölgesinde bulunan bir ildir. Karabük ilinin 6 adet ilçesi bulunur. 0370 kodu hem merkez hem de Karabük ilçeleri için de kullanılan bir sabit telefon alan kodudur.