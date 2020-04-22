370 Nerenin Telefon Kodu? +370 Hangi Ülkeye Ait?
Telefon numaralarında, ülkeler arası arama yapabilmeye yarayan kodlar vardır. Bu kod numaraları ülke içi arama da kullanılmadan, yurtdışı aramalarında mutlaka kullanılması gerekir. Telefon ile iletişim kurup arama yapabilmek için ülke kodlarını girmek gerekmektedir.
Telefona gelen aramada yer alan numaranın başındaki ülke kodu, arama yapılan ülkenin neresi olduğu hakkında bilgi vermektedir. +370 de ülke kodları arasında yer almaktadır.
370 Nerenin Alan Kodu?
Telefon numarası başında yer alan +370 ülke kodu Litvanya'ya aittir. Litvanya'ya yaşayan birisini aramak için telefon numarasının başında +370 rakamının yer alması gerekmektedir. 2 milyon nüfusu olan küçük denilebilecek ülke Baltık Denizi' in kıyısında yer almaktadır. Armalarda ülke kodu +370 olarak numaraların başında yer almaktadır.
+370 telefon aramalarında kullanılan numaraların başına gelen ülke kodudur. +370 ülke kodu Litvanya' ya aittir. Dünyada en hızlı internet bağlantısına sahip olan bu ülke de arama yapabilmek için kullanılan numaralar +370 ile başlamaktadır. Ülkeden başka bir ülkeye arama yapıldığında numaranın +370 ile başladığı görülmektedir. +370 ile başlayan numaralarım Litvanya'ya ait olduğu da bu şekilde anlaşılmaktadır.