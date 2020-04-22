370 Nerenin Telefon Kodu? +370 Hangi Ülkeye Ait?

Telefona gelen aramada yer alan numaranın başındaki ülke kodu, arama yapılan ülkenin neresi olduğu hakkında bilgi vermektedir. +370 de ülke kodları arasında yer almaktadır.

370 Nerenin Alan Kodu?

Telefon numarası başında yer alan +370 ülke kodu Litvanya'ya aittir. Litvanya'ya yaşayan birisini aramak için telefon numarasının başında +370 rakamının yer alması gerekmektedir. 2 milyon nüfusu olan küçük denilebilecek ülke Baltık Denizi' in kıyısında yer almaktadır. Armalarda ülke kodu +370 olarak numaraların başında yer almaktadır.

+370 telefon aramalarında kullanılan numaraların başına gelen ülke kodudur. +370 ülke kodu Litvanya' ya aittir. Dünyada en hızlı internet bağlantısına sahip olan bu ülke de arama yapabilmek için kullanılan numaralar +370 ile başlamaktadır. Ülkeden başka bir ülkeye arama yapıldığında numaranın +370 ile başladığı görülmektedir. +370 ile başlayan numaralarım Litvanya'ya ait olduğu da bu şekilde anlaşılmaktadır.