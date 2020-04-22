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22.04.2020 - 19:14 |

371 Nerenin Telefon Kodu? +371 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Bulunan bu ülkelerin birer telefon kodu bulunur. Ülke kodları yurtdışı aramalarında gelen aramaların telefon numaralarının önünde yer almaktadır. Peki, 371 nerenin telefon kodu? +371 hangi ülkeye aittir? İşte merak edilen tüm detayları sizler için hazırladık.

371 Nerenin Telefon Kodu? +371 Hangi Ülkeye Ait?

Letonya Baltık Denizi kıyısında bulunan bir ülkedir. Letonya'nın resmi dili Letoncadır. 371 numaralı ülke kodu ise Letonya ülkesine ait bir telefon kodudur.

371 Nerenin Alan Kodu?

Ülke kodları yurtdışı aramalarında kullanılan bir koddur.371 numaralı ülke kodu ise Baltık Denizi kıyısında bulunan Letonya ülkesine ait bir telefon kodudur. Yurtdışı gelen aramalarda telefon numarasının önünde 371 numaralı telefon kodu yer alıyor ise bu arama Letonya ülkesinden yapılıyor demektir. 

Yurtdışından birçok aramalar yapılır. Yurtdışı gelen aramalarda telefon numarasının önünde telefon kodları bulunur. Bu kodlar aramanın yapıldığı ülkeye ait bir koddur. +371 numaralı telefon kodu ise bunlardan birisidir. +371 numaralı telefon kodu Letonya ülkesine ait bir ülke kodudur. Ülke kodları dışında yapılan aramalarda alan kodları da bulunmaktadır.

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