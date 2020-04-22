372 alan kodu nerenin? 0372 telefon kodu nereye ait?

İnternet üzerinde 0372 telefon kodu çok sık aranmaktadır. Hangi şehre ait oldu buna dair bilgiyi alarak bunu farklı amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.

Özellikle telefonunuza gelen bilinmeyen numaralar konusunda sıkıntı yaşamadan nereden arandığınızı anlamanız mümkün.

372 nerenin alan kodu?

Eğer 0372 alan kodu ile telefonunuza bir çağrı geliyorsa bunun Zonguldak olduğunu anlayabilirsiniz. Plakası 67 olan Zonguldak özellikle madenleri konusunda Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Farklı amaçlar doğrultusunda ticari ya da gezi olarak Zonguldak şehrine ulaşım sağlayabilirsiniz.

372 alan kodu ile beraber Zonguldak şehrinin hem merkezinde hem de ilçelerine ulaşım sağlamanız mümkün. Türkiye'nin önemli şehirleri içerisine bulunan Zonguldak, aynı zamanda pek çok farklı şehre ulaşım imkanı sağlamaktadır. Ayrıca Zonguldak üzerinden gelen aramalar ile beraber bu alan kodunun nereden geldiğini öğrenebilirsiniz.