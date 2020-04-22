373 Nerenin Telefon Kodu? +373 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bütün illere ait alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodlar bazı illerde birkaç tane olabilir.



373 Nerenin Alan Kodu?



Ülkemizde bulunan bütün illere ait telefon kodu bulunur. Bu alan kodları ile şehirlerarası aramalarda aramanın hangi ilden yapıldığı öğrenilebilir. 373 alan kodlu bir il bulunmamaktadır. +373 numaralı ülke kodu ise Moldovya'ya aittir.



+373 numaralı telefon kodu Doğu Avrupa’da yer alan Moldovya ülkesine ait bir telefon kodudur. Moldovya'dan yapılan yurtdışı aramalarında telefon numarasının önünde Moldovya ülke kodu yer alır. Ülke kodlarının dışında alan kodları da bulunmaktadır. Böylelikle yurtdışı aramalarında ilk olarak aranacak ülkenin ülke kodu girilir. Daha sonra alan kodu ve son olarak da telefon numarası yazılır.