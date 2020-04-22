374 Nerenin Telefon Kodu? +374 Hangi Ülkeye Ait?

Herhangi bir ülkeyi telefonla aramak için numaranın başına 00'ın ardından alan kodunun yazılması gerekir 00 ifadesi artı simgesi ile de gösterilir. Şehir içi aramalarda alan kodunun başına tek 0 konulur. Ardından alan kodu yazılarak telefon numarası çevrilir.

374 Nerenin Telefon Kodu?

374 Bolu ilinin alan kodudur. Bolu, Batı Karadeniz bölgesinde yer alan bir kenttir. Ankara, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Karabük ve Zonguldak ile sınırı vardır. Yemekleri ile ünlü olan bu kentin %64'ü çayır ve meralar ile kaplıdır.

+374 Hangi Ülkeye Ait?

374 Ermenistan'ın alan kodudur. Ermenistan bir Transkafkasya ülkesidir. Kafkasya'nın büyük dağ silsilesinin hemen güneyinde yer alır ve Asya'nın kuzeybatı ucunu sınırlar. Kuzey ve doğuda Gürcistan ve Azerbaycan ile sınır komşusudur. Güneydoğu ve batıdaki komşuları ise sırasıyla İran ve Türkiye'dir. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dır.