375 Nerenin Telefon Kodu? +375 Hangi Ãœlkeye Ait?

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22.04.2020 - 18:59 |

375 Nerenin Telefon Kodu? +375 Hangi Ülkeye Ait?

Belarus Ã¼lkesi dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan telefon sahiplerine Ã¼lkeden bir arama gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸinde telefon numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 375 kodu belirir. Bu sayede bu aramanÄ±n Belarus Ã¼lkesinden gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±r. Sizin iÃ§in 375 nerenin telefon kodu? +375 Hangi Ã¼lkeye ait detaylarÄ±yla derledik.Â

375 Nerenin Telefon Kodu? +375 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon alan kodu, yurt dÄ±ÅŸÄ± aramalarÄ±nÄ±n bir karmaÅŸaya neden olmaksÄ±zÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilebilir olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu sayede bir aramanÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan mÄ± geldiÄŸinin kolaylÄ±kla anlaÅŸÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n hale gelir. Peki, 375 nerenin telefon kodu? Bu sorunun cevabÄ± Belarus Ã¼lkesidir. Size telefon ile yapÄ±lan bir arama olduÄŸunda telefonunuzun ekranÄ±nda gelen aramanÄ±n 375 ile baÅŸlamasÄ±, Belarus Ã¼lkesinden arandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelir.Â 

375 Nerenin Alan Kodu?

375 kodu ile baÅŸlayan numara hangi Ã¼lkeye ait sorusunun yanÄ±tÄ±nÄ± bildiÄŸinizde size yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan telefon aramasÄ±nÄ±n Belarus'tan gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini anlayabilirsiniz. AynÄ± ÅŸekilde Belarus'ta yaÅŸayan bir dostunuzu veya eÅŸinizi aramak istediÄŸinizde de o kiÅŸinin telefon numarasÄ±nÄ± tuÅŸlarken ilk Ã§evirmeniz gerekli olan numara 375 olacaktÄ±r.Â 

Bu konu ile alakalÄ± olarak bir Ã¶rnek verilmesi gerekirse;

BulunduÄŸunuz herhangi bir Ã¼lkeden Belarus'a yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir telefon aramasÄ± iÃ§in; 375 XXX XXX XX XX ÅŸeklinde numarayÄ± tuÅŸlamanÄ±z gerekecektir. AynÄ± durum Belarus'tan size bir arama yapÄ±lmasÄ± durumunda da gerÃ§ekleÅŸmektedir.Â 

Sosyal mesafe için bariyerli önlemEdirne'nin KeÅŸan ilçesinde, corona virüs tedbirleri kapsamÄ±nda insan yoÄŸunluÄŸunun olduÄŸu PTT ve banka ÅŸubelerinin önüne sosyal mesafe kuralÄ±na uyulmasÄ± için bariyerler konuldu.
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