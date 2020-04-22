375 Nerenin Telefon Kodu? +375 Hangi Ãœlkeye Ait?

Telefon alan kodu, yurt dÄ±ÅŸÄ± aramalarÄ±nÄ±n bir karmaÅŸaya neden olmaksÄ±zÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilebilir olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu sayede bir aramanÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan mÄ± geldiÄŸinin kolaylÄ±kla anlaÅŸÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n hale gelir. Peki, 375 nerenin telefon kodu? Bu sorunun cevabÄ± Belarus Ã¼lkesidir. Size telefon ile yapÄ±lan bir arama olduÄŸunda telefonunuzun ekranÄ±nda gelen aramanÄ±n 375 ile baÅŸlamasÄ±, Belarus Ã¼lkesinden arandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelir.Â

375 Nerenin Alan Kodu?

375 kodu ile baÅŸlayan numara hangi Ã¼lkeye ait sorusunun yanÄ±tÄ±nÄ± bildiÄŸinizde size yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan telefon aramasÄ±nÄ±n Belarus'tan gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini anlayabilirsiniz. AynÄ± ÅŸekilde Belarus'ta yaÅŸayan bir dostunuzu veya eÅŸinizi aramak istediÄŸinizde de o kiÅŸinin telefon numarasÄ±nÄ± tuÅŸlarken ilk Ã§evirmeniz gerekli olan numara 375 olacaktÄ±r.Â

Bu konu ile alakalÄ± olarak bir Ã¶rnek verilmesi gerekirse;

BulunduÄŸunuz herhangi bir Ã¼lkeden Belarus'a yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir telefon aramasÄ± iÃ§in; 375 XXX XXX XX XX ÅŸeklinde numarayÄ± tuÅŸlamanÄ±z gerekecektir. AynÄ± durum Belarus'tan size bir arama yapÄ±lmasÄ± durumunda da gerÃ§ekleÅŸmektedir.Â