376 Nerenin Telefon Kodu? +376 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'de birçok il bulunmaktadır. Türkiye'de bulunan bütün illere ait alan kodları da bulunmaktadır. Alan kodu olarak kullanılan bu kodlar başına 0 yazılarak kullanılır.



376 Nerenin Telefon Kodu?



Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bu illere ait birer alan kodları bulunur. Alan kodları şehirlerarası telefon görüşmelerinde kullanılır. 376 numaralı alan kodu ise Çankırı iline aittir.



+376 Hangi Ülkeye ait?



Dünyada bulunan ülkelerden birisi de Avrupa'nın güneybatısında Pirene Dağları üzerinde bulunan Andorra ülkesidir. +376 numaralı kod ise Andorra ülkesine aittir. Andorra'dan herhangi bir ülkeye arama yapıldığında Andorra'nın ülke kodu, yani İ376 numarası telefon numarasının başında yer alır. Bunun dışında ülke kodunun yer alması alan kodunun yer almayacağı anlamına gelmez. Bu sebeple yurt dışı aramalarında il olarak ülke kodu, daha sonra alan kodu ve son olarak telefon numarası yazılır.