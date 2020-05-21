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21.05.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

38 ilde ‘zorunlu maske’ denetimi

Türkiye genelinde şu ana kadar Hıfzısıhha Kurulları tarafından 10’u büyükşehir olmak üzere 25 kentin her yerinde, İzmir’in de aralarında bulunduğu 13 şehirde ise bazı noktalarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

38 ilde ‘zorunlu maske’ denetimi

Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın, Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt ve Uşak’ta sokağa çıkanlar maske takmak zorunda. İzmir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Kayseri, Ordu, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale ve Manisa’nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis’in Tatvan ilçesi ile Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Polis ekipleri de cadde, sokak ve meydanlarda denetime başladı. Polis, maskesiz dışarı çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi doğrultusunda idari para cezası uyguladı. 

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