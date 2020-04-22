380 Alan Kodu Nerenin? 0380 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. 81 ilin hepsi birbirinden farklı alan kodlarına sahiptir. Bazı illerin bir tane alan kodu vardır. Bazılarının ise birden fazla alan kodu bulunur.

380 Nerenin Alan Kodu?

380 numaralı alan kodu ülkemizde Düzce iline aittir. Şehirlerarası gelen aramalarda alan kodu 0380 ise bu arama Düzce ilinden yapılıyor demektir.

Alan kodlarının başına 0 eklenmelidir. 3 haneli olan alan kodu 0 eklenerek 4 haneli bir şekilde aranmalıdır. 0380 alan kodu da ülkemizde Düzce iline aittir. Başka bir şehirden Düzce sınırları içerisinde bir sabit tel aramak için 0380 numaralı alan kodu mutlaka tuşlanmalıdır. Fakat Düzce sınırları içerisinde bir arama yapılacak ise alan kodunun kullanılmasına gerek yoktur.