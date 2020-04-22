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22.04.2020 - 16:43 |

382 Alan Kodu Nerenin? 0382 Telefon Kodu Nereye Ait?

382 şehirlerarası telefon kodu Aksaray’a aittir. Bu ile ait alan kodunun ardından ulaşmak istediğiniz ilçeye ait alan kodunu da öğrenmeniz gereklidir. 382 alan kodu nerenin? Hangi şehre ait? Gibi soruların cevaplarını yazımızda derledik.

382 Alan Kodu Nerenin? 0382 Telefon Kodu Nereye Ait?

Aksaray Ankara’nın güneyinde İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Oldukça köklü bir tarihi bulunmaktadır. 1989 yılında il statüsü kazanan Aksaray, öncesinde Niğde’ye bağlıydı. Bu tarihten sonra telefon kodları kendine özel olarak düzenlenmiştir.

 382 Nerenin Alan Kodu? 

 Aksaray’a ait olan 382 telefon kodu il kodudur. Ulaşmak istediğiniz ilçeye ait kod numaralarını kullanarak aramalar yapabilirsiniz. Şehrin her yönünde Hasandağı tüm ihtişamı ile misafirlerini karşılamaktadır. Tarihinde pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapan şehir, adını bölgedeki beyaz bir kervansaraydan almaktadır.

 0382 kodu ülke olarak Zimbabve’ye aittir. Afrika kıtasının güneyinde yer alır. Denize kıyısı bulunmaz. Başkenti Harare’dir. Ülke Afrika’nın en büyük tarihi eser kalıntılarına rastlanan sömürge dönemi taş yapıtlarına sahiptir. 390757 km yüzölçümüne sahip olan ülkenin 3910 km2 bölümü sulak alanlardan oluşmaktadır. Ülke genel olarak tropikal iklime sahiptir.

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