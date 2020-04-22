384 Alan Kodu Nerenin? 0384 Telefon Kodu Nereye Ait?

İnternet üzerinde 0384 telefon kodu sıkça araştırılan numaralar arasında yer alıyor. Bu alan kodunun hangi şehre ait olduğunu bilerek amaca göre değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda şehrin merkezi ve ilçelerine de bu şekilde ulaşmanız mümkün.

384 Nerenin Alan Kodu?

0384 alan kodu üzerinden telefonunuza bir çağrı geliyorsa bunun Nevşehir'den olduğunu anlayabilirsiniz. Yani 384 Nevşehir ilinin alan kodudur. Türkiye'nin en gözde şehirleri arasında yer alan Nevşehir'e bu alan kodu üzerinden rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda bilinmeyen numaralar açısından nereden arandığınızı dair bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Pek çok kişi Türkiye'deki şehirlerin alan kodunu bilmediği için bu konuda bilinmeyen numaralardan canı sıkılabilmektedir.

Hem Nevşehir’e bu alan kodu üzerinden ulaşabilir hem de gelen çağrılar aracılığıyla Nevşehir'den aradığınızı anlayabilirsiniz.