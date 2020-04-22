385 Nerenin Telefon Kodu? +385 Hangi Ülkeye Ait?

385 numaralı telefon kodu Avrupa kıtasında yer alan Hırvatistan ülkesine ait bir koddur. Hırvatistan Avrupa kıtası üzerinde bulunması sebebiyle Avrupa ülkelerine komsu sayılabilir. Ülke nüfusu 5 milyon olan Hırvatistan Akdeniz iklimine benzeyen bir iklim tipine sahiptir.

385 Nerenin Alan Kodu?

Dünya üzerinde bulunan bütün ülkeler birer telefon kodlarına sahiptir. 385 numaralı telefon kodu ise Avrupa kıtasında yer alan Hırvatistan ülkesine ait bir telefon kodudur.

Avrupa kıtasında bulunan Hırvatistan'ın telefon kodu +385 numaralı koddur. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde +385 numarası yer alıyor ise bu gelen arama Hırvatistan ülkesinden yapılmış demektir. Ülke kodları dışında alan kodları da bulunmaktadır. Uluslararası yapılan aramalarda ilk olarak telefon kodu bulunur. Daha sonra alan kodu ve son olarak da telefon numarası yazılmalıdır.