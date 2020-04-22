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22.04.2020 - 17:31 |

386 Alan Kodu Nerenin? 0386 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye sınırları içerisinde yer alan farklı şehirler için alan kodu bulunur. Bu alan kodları şehrin sınırlarını belirler ve gelen aramalar üzerinden bilgi verir. Böylece bilinmeyen numaralardan gelen aramalar ile bunun hangi şehirden yapıldığına dair bilgi almak mümkün hale gelir. Peki, 386 alan kodu nerenin? 0386 telefon kodu nereye ait? İşte detaylar.

386 Alan Kodu Nerenin? 0386 Telefon Kodu Nereye Ait?

0386 internet üzerinden sıkça araştırılan alan kodları arasında yer alıyor. Özellikle bu alan kodu üzerinden yapılan numaralar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok kişi bulunmaktadır. Siz de bu numaranın hangi şehre ait olduğunu öğrenebilir ve farklı amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.

386 Nerenin Alan Kodu?

Eğer telefonunuza 0386 alan kodu üzerinden arama gelirse bunun Kırşehir olduğunu anlayabilirsiniz. 386 ile başlayan bir numara sizi aradığı zaman Kırşehir üzerinden gelen bir aramadır. Aynı zamanda Kırşehir'in merkezi ve farklı ilçeleri konusunda, değişik noktalara güvenli şekilde bu konu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kırşehir'e ait olan 0386 internet üzerinden en sık araştırılan alan kodları arasında bulunuyor. Amacınıza bağlı olarak bu alan kodu ile beraber Kırşehir'i arayabilir ya da size gelen aramalar konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

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