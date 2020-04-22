388 Alan Kodu Nerenin? 0388 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'de her şehrin kendine özgü bir alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodları üzerinden sabit numara ile beraber o şehirlerin ilçelerine ve merkezine ulaşım imkanı sağlanır. Siz de 0388 alan kodu nereye ait olduğunu öğrenerek amaca bağlı olarak değerlendirebilirsiniz.

388 Nerenin Alan Kodu?

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Amaca bağlı olarak iletişim kurabilir ve gelen bilinmeyen aramaları üzerinden de bilgi sahibi olabilirsiniz. Öncelikle bu alan kodunu başta yazmak suretiyle her ülkenin kendine özgü alan kodu ile beraber sabit Numara üzerinden arama yapmanız mümkün.