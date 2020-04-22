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22.04.2020 - 17:59 |

388 Alan Kodu Nerenin? 0388 Telefon Kodu Nereye Ait?

Belli başlı bazı alan kodları ile beraber Türkiye'deki şehirler birbirinden ayrılır. Böylece o şehir ile beraber iletişim çok daha kolay hale gelir. Tabii bilinmeyen numaraları da çok daha kolay biçimde anlamak mümkün olur. Peki, 388 alan kodu nerenin? 0388 telefon kodu nereye ait? İşte detaylar.

388 Alan Kodu Nerenin? 0388 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'de her şehrin kendine özgü bir alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodları üzerinden sabit numara ile beraber o şehirlerin ilçelerine ve merkezine ulaşım imkanı sağlanır. Siz de 0388 alan kodu nereye ait olduğunu öğrenerek amaca bağlı olarak değerlendirebilirsiniz.

388 Nerenin Alan Kodu?

Eğer telefonunuza 0388 alan kodu ile bir arama geliyorsa bunun Niğde üzerinden geldiğini anlayabilirsiniz. Yani 388 alan kodu Niğde’ye aittir. Artık bu konu üzerinden Niğde'nin merkezine ve farklı ilçelerini rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Amaca bağlı olarak iletişim kurabilir ve gelen bilinmeyen aramaları üzerinden de bilgi sahibi olabilirsiniz. Öncelikle bu alan kodunu başta yazmak suretiyle her ülkenin kendine özgü alan kodu ile beraber sabit Numara üzerinden arama yapmanız mümkün.

 

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