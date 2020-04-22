389 Nerenin Telefon Kodu? +389 Hangi Ülkeye Ait?
Bir ülkeden başka bir ülkeyi telefonla aramak için ya da bir şehirden başka bir şehri telefon ile arayabilmek için telefon kodları kullanılıyor. Ülkelerin telefon kodları uluslararası olarak belirlenmiş kodlardır. 389 hangi ülkeye ait telefon kodudur? 389 telefon kodu ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Ülke içerisinde şehirlerarası veya eyaletler arası telefon aramaları için telefon kodları kullanılırken ülkeler arasında belirlenmiş telefon kodları da kullanılıyor. Bir ülkedeki bir kişinin başka bir ülkedeki bir kişiyi telefon ile arayabilmesi için arayacağı ülkenin telefon kodu ile arama yapması gerekir. Ülkelerin kullandıkları uluslararası telefon kodları kolaylıkla bulunabilmektedir.
389 Nerenin Alan Kodu?
Balkanlar’da bulunan bir ülke olan Makedonya’nın uluslararası kullandığı telefon kodu 389’ dur. Makedonya özellikle Türk vatandaşlar tarafından çokça ziyaret edilen ülkelerden biridir. Makedonya’da bulunan bir kişiyi arayabilmek için 389 telefon kodu kullanılır.
+389 Makedonya’nın telefon kodudur. Birçok insana +389 telefon kodu ile arama gelmesi üzerine çokça merak edilip araştırılan telefon kodlarından biridir. Makedonya birçok ülke ile ticari ilişkileri bulunan ve telefon aracılığı ile iletişim kuran bir ülkedir.