39 Nerenin Plakası? Kırklareli İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

39 plaka kodları ülkede ki plaka kodlarından biri olup çoğu zaman trafikte 39 plakasına rastlayabiliyoruz. 39 plakası Türkiye'nin en çok kullanılan ve uzun yollarda rastladığımız plaka kodlarından biridir.



39 Nerenin Plakası?



39 nerenin plakası sorusunun cevabı Kırklareli'dir. Kırklareli Türkiye'nin Avrupa topraklarında bulunan şehirlerinden biridir. Tekirdağ'a komşuluğu bulunur. Ayrıca 39 plakasını Kırklareli ilçeleri için de kullanılmaktadır. Kırklareli ülkenin Trakya bölgesinde yer alır. Kırklareli nüfusu yaklaşık olarak 360 bin'dir. 360 bin nüfusu ile Türkiye'nin küçük illerinden biridir.



Kırklareli İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



Kırklareli ilçeleri merkez ile aynı plaka koduna sahiptir. Yani 39 plaka kodunu kullanmaktadır. Yalnızca farklılık plaka harflerinde gözlemlenmektedir. Kırklareli'nin ilçelerine baktığımızda ise yalnızca 2 ilçesi Kırklareli merkezinden farklı bir plaka harfleri kullanmaktadır. İşte Kırklareli ilçelerinin plaka harfleri;



- Kırklareli Merkez ( AC, AZ, DA, DZ, EA, ET, M, T )

- Kırklareli Lüleburgaz ( LA, LZ, M, SA, SD, T )

- Kırklareli Babaeski ( M, NA, NZ, T )