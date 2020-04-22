39 Nerenin Telefon Kodu? +39 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'de bulunan tüm şehir ve illere ait alan kodları bulunmaktadır. Bu alan kodları şehirlerarası aramalarda alan kodunun başına 0 konularak yazılır.

39 Nerenin Alan Kodu?

Her ülkenin kedisine ait birer telefon kodu bulunur. Bunun dışında ülkemizde bulunan tüm illere ait alan kodları da bulunmaktadır. Ülke kodları + olarak yazılır iken alan kodları başına 0 konularak yazılır. 39 numaralı alan kodu ülkemizde bulunmamaktadır.

+39 numaralı telefon kodu Avrupa’nın Kuzeyinde bulunan İtalya ülkesine aittir. Ülkemizden İtalya ülkesini arama yapabilmek için aranacak telefon numarasının önüne ülke kodu numarası girilmelidir. Bunun dışında ülke kodundan sonra alan kodları da girilmelidir. Böylelikle ilk olarak ülke kodu girilir. Daha sonra aranacak yerin alan kodu girilir. Son olarak da aranacak olan telefonun numarası girilir. Ülke kodları ve alan kodları girilmeden Yurtdışı aramaları yapılamamaktadır.