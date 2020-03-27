Son dakika: 39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde corona virüs salgını nedeniyle, vatandaşlarla yoğun temas içerisinde olan polisleri korumak amacıyla alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı.

Polislerin maske ve eldivenle çalışması gibi alınan bireysel önlemlerin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi Yerleşkesi de dahil olmak üzere 39 ilçede bulunan polis merkezlerine ateş ölçer termal kamera yerleştirildi.

ŞÜPHELİLER İÇİN DE TERMAL KAMERA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde bulunan binasının ana girişi dışında içeride bulunan şube birimlerinin bulunduğu blok girişlerine de termal kameralar konuldu. Bu kameraların, gözaltına alınan şüphelilerin ana girişten geçmeyerek araçlarla içeri alınması nedeniyle bu noktalara yerleştirildiği öğrenildi.

Bu şekilde sadece vatandaşların değil şüphelilerin de termal kameralarla vücut ısılarının tespit edilmesi sağlanıyor.

Şüpheliler içinde corona virüs belirtisi fark edildiğinde hızla sağlık kuruluşuna götürülerek gerekli müdahalenin yapılması planlandı.