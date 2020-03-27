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27.03.2020 - 12:44 | | DHA

Son dakika: 39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu

Son dakika haberlere göre, Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede bulunan polis merkezlerine termal kamera yerleştirdi. Polis merkezlerinin girişlerine konulan termal kameralar X Ray kapılarından geçen vatandaşların vücut ısılarını ölçüyor. Corona virüs şüphesi görülen vatandaşlar binaya sokulmadan ilgili sağlık merkezlerine ambulanslarla yönlendiriliyor.

Son dakika: 39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu
Üst seviyede önlem! İstanbul'da 39 ilçede...
Üst seviyede önlem! İstanbul'da 39 ilçede...
Üst seviyede önlem! İstanbul'da 39 ilçede...
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde corona virüs salgını nedeniyle, vatandaşlarla yoğun temas içerisinde olan polisleri korumak amacıyla alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı.

Polislerin maske ve eldivenle çalışması gibi alınan bireysel önlemlerin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi Yerleşkesi de dahil olmak üzere 39 ilçede bulunan polis merkezlerine ateş ölçer termal kamera yerleştirildi. 

ŞÜPHELİLER İÇİN DE TERMAL KAMERA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde bulunan binasının ana girişi dışında içeride bulunan şube birimlerinin bulunduğu blok girişlerine de termal kameralar konuldu. Bu kameraların,  gözaltına alınan şüphelilerin ana girişten geçmeyerek araçlarla içeri alınması nedeniyle bu noktalara yerleştirildiği öğrenildi.

Bu şekilde sadece vatandaşların değil şüphelilerin de termal kameralarla vücut ısılarının tespit edilmesi sağlanıyor.

Şüpheliler içinde corona virüs belirtisi fark edildiğinde hızla sağlık kuruluşuna götürülerek gerekli müdahalenin yapılması planlandı. 

Son dakika: 39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden paylaştı! Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayınSağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, “Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın” diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.
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