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10.07.2020 - 05:07 | | AA

39 sığınmacıyı Yunanistan diye Aydın'a bıraktılar

Göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan'a gitmek vaadiyle yola çıkarılıp Aydın'ın Germencik ilçesine bırakılan 39 sığınmacı yakalandı.

39 sığınmacıyı Yunanistan diye Aydın'a bıraktılar

 

İstanbul'dan otobüse bindirilen 37'si Afganistan, 2'si Nijerya uyruklu sığınmacılar, Yunanistan'a gitmek üzere yola çıktı.

Göçmen kaçakçıları bir süre sonra Yunanistan'a yaklaştıklarını söyleyerek, otobüsteki sığınmacıları Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi'nde bıraktıktan sonra kaçtı.

39 sığınmacıyı Yunanistan diye Aydına bıraktılar

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sığınmacıları yakaladı.

Ekipler 2 gündür aç olduklarını söyleyen sığınmacıların karnını doyurdu.

39 sığınmacıyı Yunanistan diye Aydına bıraktılar

Yunanistan'a gitmek için otobüse bindiklerini söyleyen bir sığınmacı, "Yunanistan'a geçeceğiz diye geldik. Bizi Germencik'e bıraktılar. Paralarımızı da aldılar. Burada kaldık. Bizleri mağdur ettiler. Çünkü biz İstanbul'dan Yunanistan'a gideceğiz diye onlarla anlaştık, yola çıktık." dedi.

Germencik Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

39 sığınmacıyı Yunanistan diye Aydına bıraktılar

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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