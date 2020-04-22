392 alan kodu nerenin? 0392 telefon kodu nereye ait?
Telefon en yaygın şekilde kullanılan iletişim araçlarının başında yer almaktadır. Dünya üzerinde kolay iletişim sağlaması ile giderek daha yaygın hale gelmektedir. Telefon görüşmeleri telefon hatları üzerinden sağlanmaktadır. Bu hatların bağlantısı için telefon numaraları bulunmaktadır. Telefon numaraları başında ülke alan kodları bulunmaktadır. İşte, detaylar.
392 numarası da telefon ülke kodları arasında yer almaktadır.
392 nerenin alan kodu?
Her ülkeye ait telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodu sayesinde ülkeler arası telefon araması ve görüşmesi yapmak mümkün olmaktadır. Bir ülkeden başka bir ülkeyi aramak için telefon alan kodunu girmek gerekmektedir. 392 ülke alan kodu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti alan kodudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan birisi ile telefon arayabilmek için numaranın başında 392 alan kodunun bulunması gerekmektedir.
Telefona gelen aramada numaranın +0392 ile başlaması bu numaranın ait olduğu ülke hakkında bilgi vermektedir. +0392 ile başlayan numaralar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine aittir. 0392 telefon ülke kodu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ait telefon kodudur.