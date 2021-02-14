MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3'üncü kattan atlayıp, açılan brandaya düştü; taburcu edildi
ABONE OL
14.02.2021 - 14:08 | | DHA

3'üncü kattan atlayıp, açılan brandaya düştü; taburcu edildi

Sivas’ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesiyle tartıştıktan sonra kendini evlerinin balkonundan atan Ahmet A., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

3'üncü kattan atlayıp, açılan brandaya düştü; taburcu edildi

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi 3'üncü Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre, Ahmet A., alkollü olarak eve geldikten sonra annesiyle tartışmaya başladı. Ahmet A.'nın sesini duyan komşular, polise haber verdi.

Polis ekiplerinin geldiği sırada, dışarı çıkan annesinin ardından evin kapısını kilitleyen Ahmet A., çıktığı balkonda, parmaklıkların dış kısmına tutunarak, intihara kalkıştı. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkon tarafındaki binanın bahçesine ve sokak kısmına branda açtı.

Polis ekiplerinin bir süre devam eden ikna çabalarına olumlu karşılık vermeyen Ahmet A., bir anda kendisini şişme brandanın bulunduğu boşluğa bıraktı. Kafası kaldırım tarafına gelecek şekilde brandanın üzerine düşen Ahmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Dehşetin en net görüntüleri ortaya çıktı

Sağlık durumu iyi olan Ahmet A. yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Afganistan’da akaryakıt tankeri patladı: Türk plakalı TIR'lar zarar gördü!Afganistan’ın İran sınırına yakın İslam Kale kenti bölgesinde dün akaryakıt yüklü bir tankerin sebebi bilinmeyen bir şekilde patlaması sonucu, aralarında Türk plakalı 18 TIR’ın da bulunduğu onlarca TIR zarar gördü. Türk görgü tanıkları alevlerin yakındaki diğer tanker ve TIR’lara sıçraması sonucu art arda patlama meydana geldiğini söyledi. Afganistan makamları ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapmadı. Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, TIR’ları zarar gören Türk vatandaşlarını otele yerleştirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Gara'da 13 şehit! Malatya Valisi: 10'unun kimliği tespit edildi

Son dakika... Gara'da 13 şehit! Malatya Valisi: 10'unun kimliği tespit edildi

Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! 4 İranlı böyle yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! 4 İranlı böyle yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet