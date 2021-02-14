3'üncü kattan atlayıp, açılan brandaya düştü; taburcu edildi

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi 3'üncü Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre, Ahmet A., alkollü olarak eve geldikten sonra annesiyle tartışmaya başladı. Ahmet A.'nın sesini duyan komşular, polise haber verdi.

Polis ekiplerinin geldiği sırada, dışarı çıkan annesinin ardından evin kapısını kilitleyen Ahmet A., çıktığı balkonda, parmaklıkların dış kısmına tutunarak, intihara kalkıştı. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkon tarafındaki binanın bahçesine ve sokak kısmına branda açtı.

Polis ekiplerinin bir süre devam eden ikna çabalarına olumlu karşılık vermeyen Ahmet A., bir anda kendisini şişme brandanın bulunduğu boşluğa bıraktı. Kafası kaldırım tarafına gelecek şekilde brandanın üzerine düşen Ahmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sağlık durumu iyi olan Ahmet A. yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.